Россия разблокировала движение почти 90 украинских грузовиков - Мининфраструктуры

13:57, 18 февраля 2016
Транспорт/Связь
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По данным ведомства, Украина обеспечила беспрепятственное движение по своей территории 64 российских фур.

Фото УНИАН

По состоянию на утро 18 февраля Российская Федерация разблокировала движение 87 украинских грузовиков, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"По информации российской стороны, 40 автотранспортных средств Украины были разблокированы в Брянской области, откуда они продолжили выполнять свои рейсы в пункты назначения, а затем в Украину. Из них 8 грузовиков уже вернулись домой. Еще 47 автомобилей были разблокированы в Белгороде и Курске - 21 и 26 соответственно", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, Украина обеспечила беспрепятственное движение по своей территории 64 российских грузовиков.

"Через украинские пункты пропуска 30 грузовых автомобилей выехали из Украины в направлении Беларуси, стран - членов ЕС и РФ, 34 - заехали на украинскую территорию для завершения рейса (возвращение домой)", - сообщили в министерстве.

В Минифраструктуры также призвали украинских грузоперевозчиков предоставлять оперативную информацию о своем передвижении для тщательного мониторинга сложившейся ситуации.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил, что вопрос разблокирования транзита украинских грузовиков по территории России должен быть решен в ближайшие дни при участии ЕС. Он также сообщил, что с 18 февраля начинает работать режим "еду домой", по которому Украина и Российская Федерация договорились до 25 февраля 2016 года обеспечить движение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран.

Ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.

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