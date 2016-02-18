Мининфраструктуры о решении EASA: полеты над Черным морем безопасны, но Крым остается закрытым

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) подтвердило безопасность двух воздушных маршрутов над Черным морем, а воздушное пространство над Крымом и его территориальными водами остается закрытым.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на отчет организации.

"Два маршрута - L851 и M856, проходящих через воздушное пространство над западной частью Черного моря, пригодны для планирования полетов всеми авиакомпаниями. Этот вывод основывается на данных проведенного "Украерорухом" постимплементационного мониторинга, который свидетельствует о том, что меры, принятые для минимизации потенциальных рисков, являются эффективными", - говориться в сообщении.

В министерстве отметили, что в заключении EASA речь идет исключительно о маршрутах в воздушном пространстве над Черным морем, которые не затрагивают территорию Автономной республики Крым.

"Воздушное пространство над АРК и территориальными водами остается закрытым для полетов воздушных судов. Сообщения некоторых СМИ о том, что будут восстановлены полеты над Крымом, являются ошибочными", - прокомментировали в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.