Аэропорт "Львов" получил нового гендиректора

Кабинет министров Украины назначил Татьяну Романовскую генеральным директором международного аэропорта «Львов». Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Представляя кандидатуру Романовской, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что она прошла кадровый конкурс и была рекомендована на должность Номинационным комитетом при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

«Это местный человек с глобальным опытом. Ее знают авиакомпании, независимые члены комитета ее поддержали, у нас практически единогласное было голосование», - сказал Пивоварский.

"Пусть работает, назначаем. Генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская - мы вас поздравляем", - резюмировал премьер-министр Арсений Яценюк.

Ранее Романовская занимала должность начальника аэровокзального комплекса аэропорта "Львов".

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2015 года министерство сменило руководство аэропорта «Львов», назначив исполняющим обязанности генерального директора предприятия Дмитрия Шинкарчука.

Всего Министерство инфраструктуры провело три кадровых конкурса на данную должность.

Справка УНИАН. «Международный аэропорт «Львов» – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети, которая состоит из 27 направлений (24 международных и 3 внутренних).

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).

По данным Госавиаслужбы, аэропорт "Львов" в 2015 году сократил пассажиропоток на 2,5% - до 570 тыс. человек.