Кабмин уволил первого замглавы "Укрзализныци" Бланка

Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя генерального директора "Укрзализныци" Максима Бланка, который занимал этот пост с апреля 2014 года.

Соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства в четверг.

"Уволить Максима Бланка с должности первого заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Кабмин назначил Бориса Остапюка главой "Укрзализныци", а его первым заместителем - инвестбанкира Максима Бланка.

Когда в конце ноября 2014 года Остапюк был уволен после ряда обращений силовых структур с просьбой провести проверку госпредприятия, исполнение обязанностей гендиректора было возложено на его первого заместителя.

В июле 2015 года Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» Александра Завгороднего вместо Максима Бланка, который сразу же после прихода Завгороднего ушел на больничный и больше не появлялся в "Укрзализныце".

После преобразования "Укрзализныци" в акционерную компанию в декабре прошлого года Завгородний автоматически стал исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Украинская железная дорога» на период до назначения постоянного руководителя компании Кабинетом министром.

В период руководства "Укрзализныцей" Бланком железнодорожники высказали недовольство его работой и требовали его увольнения, высказывая возмущение бездействием властей в вопросе соблюдения законности пребывания Бланка на должности руководителя "Укрзализницы".

Некоторые СМИ писали, что, со слов железнодорожников, Бланк длительное время не осуществлял закупки для нужд "Укрзализницы" у украинских предприятий, но в то же время перечислял бюджетные средства на счета предприятий, находящихся в оккупированном Крыму.