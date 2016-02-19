В Росавиации назвали "политизированным" разрешение EASA на полеты над оккупированным Крымом

Заявление о разрешении движения над Крымом политизировано, считает глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

"EASA - Европейское агентство по безопасности полетов - не имеет никакого отношения к обслуживанию воздушного движения над Черным морем. Поэтому их заявление является абсолютно политизированным", - сказал он.

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По словам Нерадько, заявление EASA не соответствует решениям Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая учредила специальную целевую рабочую группу. Эта группа должна собраться в марте на первое заседание.

"В работе группы приглашены участвовать прибрежные страны Черноморского бассейна, которых затрагивает эта проблема. EASA не приглашается. Они будут обсуждать проблемы, связанные с полетами в районе полетной информации Симферополя", - добавил он.

Напомним, вчера Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) заявило, что авиаперевозчики могут возобновить полеты над Крымом.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.