Польша и РФ договорились о переходном периоде для грузовиков до 15 апреля

Польша и Россия договорились продлить до 15 апреля переходный период, во время которого грузоперевозки между двумя странами могут осуществляться по специальным разрешениям.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмит, передает ТАСС.

"Вчера эксперты Польши и РФ в рамках очередного раунда переговоров говорили о переходном периоде, обсуждали вопрос разрешений на этот период, он заканчивается 15 апреля", - отметил Шмит.

Замглавы польского ведомства также сообщил, что на встрече представителей РФ и Польши 18 февраля обсуждались условия и документы, которые необходимы для того, чтобы получить разрешение. "Это может быть транзит или двусторонние документы", - подчеркнул Шмит.

Замминистра отметил, что в рамках очередного раунда переговоров, который состоится 19 февраля, польская сторона намерена сохранить все условия, которые дают возможность нормально существовать на российском рынке польским перевозчикам.

"То, что было в прошлом году, может привести к исчезновению 85% польского транспорта с рынка РФ. Сегодня мы продолжим переговоры, которые важны не только для транспорта, но и для всей экономики России и Польши. Мы должны встретиться, и будет ли решение принято сегодня или придется еще раунд проводить, это зависит от двух сторон", - сказал он.

1 февраля истек срок действия разрешений на грузоперевозки, которыми ежегодно обмениваются Россия и Польша. Как сообщалось ранее, в рамках предыдущих раундов переговоров страны не договорились о квотах на автоперевозки в 2016 году, из-за чего с 1 февраля автосообщение между странами прекратилось. До 15 февраля перевозчики обеих стран могли вернуться в страну регистрации по старым разрешениям.

Польша была недовольна принятием в РФ законодательных и нормативных актов, упорядочивающих контроль за осуществлением на российской территории международных автоперевозок иностранным автотранспортом, в том числе перевозок грузов третьих стран.

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что Россия 14 февраля в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории, Министерство иностранных дел Украины безотлагательно направило ноту Российской Федерации с требованием объяснить такие незаконные действия.

15 февраля Кабмин сообщил, что до момента получения объяснений от РФ и решения данного спора Украина временно приостанавливает действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями РФ по территории Украины.

16 февраля Украина и РФ договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, возобновить перемещение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран для взаимного возврата фур, которые были заблокированы.

Ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.