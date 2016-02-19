Импорт автомобилей в Украину за год сократился на 41%

Импорт автомобилей в Украину в 2015 году сократился по сравнению с результатом 2014 года на 41% - до 86,492 единиц, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных в страну автомобилей составила более 1 млрд долл.

По данным ассоциации, наибольшую долю заняли легковые автомобили, которых было завезено 62,121 тыс. шт. По сравнению с 2014 годом импорт легковых авто незначительно снизился на 0,8%, а его таможенная стоимость составила 817,6 млн долл.

Коммерческих и специальных автомобилей в прошлом году было импортировано 22,933 единиц, что на 72% меньше показателя 2014 года, и общей стоимостью 205,5 млн долл.

В тоже время, импорт автобусов в 2015 году продемонстрировал положительную динамику и вырос на 22% - до 1,438 тыс., стоимостью 14,4 млн долл.

При этом, из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 млн долл.

Объем экспорта легковых автомобилей в 2015 году сократился на 89% - до 237 шт., коммерческих авто - на 25%, до 739 шт., автобусов на 57% - до 84 шт.

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Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", в 2014 году импорт автотранспорта в Украину сократился более чем в 2 раза - до 146,5 тыс. единиц, а таможенная стоимость авто составила более 1,6 млрд долл. При этом импорт легковых авто составил 62,624 тыс. единиц, из которых новых было ввезено 57,974 тыс. единиц.

В то же время, продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2015 года сократились вдвое - до 46,6 тыс. штук.