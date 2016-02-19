Россия попросила Украину снять ограничение на въезд российских фур

Об этом заявил замминистра транспорта РФ Николай Асаул, сообщает ТАСС.

"У нас полностью восстановлен транзит из Европы и с территории Украины. Остался неурегулированным вопрос въезда новых рейсов на территорию Украины, соответственно, мы ограничиваем въезд на территорию России для украинских перевозчиков. Мы надеемся, что завтра это ограничение будет снято", - сказал он.

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Замминистра сообщил также, что грузовое автотранспортное сообщение на границе России и Украины полностью восстановлено.

"На территории Украины полностью восстановлено движение российского транспорта, разблокированы все автомобили, открыта граница для проезда российских грузовиков из Европы в Украину и далее до России. Поэтому мы не видим проблем при возвращении российского транспорта из Европы и из Украины",- сказал Асаул.

По словам Асаула, Россия обратилась к Украине с предложением восстановить грузовое автосообщение и рассчитывает на решение вопроса в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля по 25 февраля включительно, возобновить перемещение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран, которое было заблокировано несколько дней назад.