Посол ЕС: Запад обеспокоен ситуацией с транзитом российских фур через Украину

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Отмечается, что 19 февраля министр инфраструктуры Андрей Пивоварский обсудил с Томбинским ситуацию с транзитом, которая сложилась между Украиной и РФ.

"Господин Томбинский рассказал об обеспокоенности западных партнеров Украины, поскольку большинство товаров, которые везутся по украинской территории, направляющихся в страны ЕС. Международное сообщество надеется, что Украина по-прежнему останется надежным транзитером, а перебои в транзитных потоках является временным явлением", - сказано в сообщении.

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Пивоварский пояснил, что транзит приостановлен временно для урегулирования ситуации.

"Первый шаг уже сделан. По информации оперативного штаба, режим "еду домой" работает, количество обращений за несколько дней уменьшилось в разы. Обе стороны отпустили задержанные автомобили, водители без помех завершают рейсы и возвращаются домой. Сообщения о возможных осложнениях не поступали", - сообщил министр.

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Он также отметил, что Украина осознает свою обязанность обеспечить беспрепятственный и безопасный транзит согласно международным договорам, конвенциям и требованиям Генерального соглашения по тарифам и торговле и Всемирной торговой организации.

"Тем более, что это в наших национальных интересах, потому что мы стремимся реализовать свой транзитный потенциал. Необеспечение текучести транзитных потоков может привести к тому, что Украину будут обходить и все другие перевозчики, чтобы не подвергать свой бизнес риску опоздания или простоя транспортных средств. Поэтому Министерство работает над полным решением вопроса", - добавил министр.