Volvo отзовет почти 60 тысяч авто из-за неисправности электропроводки

Автоконцерн Volvo принял решение отозвать около 59 000 автомобилей, большая часть которых продана в Швеции, Великобритании и Германии, cообщают Ведомости со ссылкой на ABC.

Отмечается, что причиной отзыва машин является возможная неисправность электропроводки.

"Речь идет об отзыве автомобилей 2016 года выпуска. В компании считают, что неисправность может привести к полному неожиданному выключению всех систем. На данный момент компания не имеет какой-либо информации о пострадавших из-за выявленной неисправности", - говорится в сообщении.

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Также представитель компании заявил, что отзыв машин затронет только те автомобили, что имеют дизельный двигатель с пятью цилиндрами.

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Отмечается, что компания Geely Holding купила бренд Volvo в 2010 году.