Кабмин упростил процедуру возврата заблокированных Россией украинских грузовиков

Кабинет министров Украины упростил процедуру таможенного оформления возврата ранее заблокированных на территории России украинских грузовиков, а также ускорил возмещение налога на добавленную стоимость для пострадавшего бизнеса.

Об этом сообщил президент ассоциации “Укркондпром” Александр Балдынюк по результатам заседания совета по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли.

“Как оказалось сегодня, торгпред Украины Наталья Микольская добилась отдельного правительственного протокольного поручения о растаможивании каждого украинского груза, который вынужденно возвращается в Украину из России, по ускоренной процедуре и с быстрым возмещением НДС”, - написал он на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНАИН, по состоянию на утро 18 февраля Российская Федерация разблокировала движение 87 украинских грузовиков, а Украина обеспечила беспрепятственное движение по своей территории 64 российских грузовиков.

Ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.