ИКАО запретила перевозить литий-ионные батареи на пассажирских авиарейсах

Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на решение организации.

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Согласно сообщению, это решение было принято из-за пожароопасности данных батарей. По информации Международной организации гражданской авиации, запрет вступит в силу с 1 апреля 2016 года, до введения нового стандарта огнезащитного корпуса для батарей. При этом в организации отметили, что утверждение нового стандарта ожидается в 2018 году.

Запрет будет обязательным для всех членов ИКАО.

Ранее для провоза в самолетах были запрещены литиевые батареи.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") по результатам оценки зрелости системы управления безопасностью полетов в 2015 году заняло 5 место среди 45 европейских провайдеров аэронавигационного обслуживания, сообщила пресс-служба предприятия.

Литий-ионные батареи - самые распространенные накопители энергии в современной бытовой электронной технике, самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах как мобильные телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры.