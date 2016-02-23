Руководство компании Honda Motor уходит в отставку

Такахиро Хатиго уходит с поста главы компании Honda Motor, сообщает Газета.ru.

"Вместе с главой компании об отставке сообщили еще девять топ-менеджеров, в том числе финансовый директор Фумихико Айка и исполнительный вице-президент компании Тецуо Ивамура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные кадровые решения связаны с последствиями скандала с подушками безопасности Takata, которые при авариях раскрывались с чрезмерной силой, что стало причиной гибели 11 человек и травм более 100 человек.

Общее число отозванных автомобилей в мире из-за подушек Takata достигло примерно 25 миллионов.

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Ранее власти США решили штрафовать компанию Takata на 14 тысяч долларов каждый день.