Россия предлагает Украине взаимную отмену ограничения транзита

Украина получила от Российской Федерации официальное обращение по поводу обоюдного снятия ограничений на транзитные грузовые автоперевозки.

Об этом УНИАН сообщил глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) Леонид Костюченко, комментируя заявление Минтранса РФ о направлении украинскому правительству соответствующего обращения.

"Мы надеемся, что завтра договорятся (о снятии обоюдных транзитных ограничений между Украиной и Россией – УНИАН). Россия уже прислала письмо с предложением снять эти ограничения, у министра (инфраструктуры Андрея Пивоварского – УНИАН) уже такое письмо есть, теперь мы должны рассмотреть этот вопрос на заседании правительства завтра. Если они примут, тогда будет разблокирован транзит", - сказал Костюченко.

При этом он добавил, что по ходатайству Ассоциации международных автоперевозчиков Кабинет министров Украины упростил процедуру таможенного оформления возврата ранее заблокированных на территории России украинских грузовиков, а также ускорил возмещение налога на добавленную стоимость для пострадавших бизнесменов.

Читайте такжеВ России заявили о полной приостановке транзита украинских фур

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

Читайте такжеКабмин приостановил транзит российских грузовиков по территории Украины

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

Читайте такжеРоссия попросила Украину снять ограничение на въезд российских фур

Позже стороны начали переговоры по разрешению сложившейся ситуации. Так, 16 февраля Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, возобновить перемещение заблокированных грузовиков по территории обеих стран.