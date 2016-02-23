Почти 1,5 тысячи заблокированных в РФ и странах Азии грузовиков вернулись в Украину

Об этом сообщил УНИАН глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) Леонид Костюченко. "Вернулись уже 1426 наших автомобилей", - сказал Костюченко.

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Он также отметил, что, несмотря на то, что 16 февраля Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля включительно, возобновить перемещение заблокированных грузовиков по территории обеих стран, не все украинские автомобили успеют за этот период вернуться в страну.

«По нашим подсчетам, сегодня где-то больше 240 транспортных компаний имеют по одному-двум авто за пределами РФ, которые могут не успеть вернуться. Мы передаем эту базу данных Министерству инфраструктуры,», - сказал Костюченко.

Он добавил, что попросил министра вынести на рассмотрение правительства 24 февраля вопрос о снятии штрафных санкций в отношении украинских автоперевозчиков, которые из-за транзитных ограничений просрочили доставку товаров к таможенному органу назначения.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

Позже стороны начали переговоры по разрешению сложившейся ситуации. Так, 16 февраля Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, возобновить перемещение заблокированных грузовиков по территории обеих стран.