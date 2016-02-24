Кабмин разрешил транзит российских фур через Украину с 25 февраля

Кабинет министров Украины по предложению Министерства инфраструктуры Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля, и поручил Министерству внутренних дел и Нацгвардии Украины обеспечить безопасность движения транзитных потоков. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Они (россияне - УНИАН) нам открыли, мы по принципу взаимности делаем то же самое. И протокольное решение - обеспечить безопасность транзитных грузов. Принято", - сказал глава правительства.

Присутствовавший на заседании министр инфраструктуры Андрей Пивоварский напомнил, что транзит был ограничен в результате барьеров, введенных Россией в отношении украинских грузовых потоков.

"Однако транзит не имеет ограничений и границ… Минтранс РФ обратился к нам официально с предложением снять все ограничения, которые Минтранс РФ ввел по отношению к украинским грузовикам. Мы готовы вернуть действие временных разрешений, и с 00:00 25 февраля вернуть на территорию Украины транзит, который последние 10 дней был практически заблокирован", - сказал Пивоварский.

Он также сообщил, что 23 февраля в Мининфраструктуры состоялась встреча с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП), в ходе переговоров с которыми было достигнуто взаимопонимание относительно полного и скорейшего возобновления транзитных перемещений автотранспортных средств по территории Украины.

"С перевозчиками было достигнуто взаимопонимание относительно важности разблокирования транзитных потоков", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

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В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

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Позже стороны начали переговоры по разрешению сложившейся ситуации. Так, 16 февраля Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, возобновить перемещение заблокированных грузовиков по территории обеих стран.

По данным АсМАП, по состоянию на 23 февраля на территорию Украины вернулись порядка 1,5 тысячи украинских грузовиков, которые были заблокированы в Российской Федерации, а также в странах Азии вследствие введенного Россией запрета.