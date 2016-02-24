Россия ограничила въезд зарегистрированного в Украине транспорта на территорию оккупированного Крыма - ГПСУ

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации граждан Украины, которые пересекают административную границу с АР Крымом, на так называемых пропускных пунктах, где находятся российские оккупационные службы, напротив контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» вышла из строя таможенная электронная система данных. Из-за этого на временно оккупированную территорию не пропускают транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины.

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Отмечается, что в настоящее время очередей перед украинскими контрольными пунктами нет. В целом в нейтральной зоне находится около 50 транспортных средств, ждут на оформление.

«Пограничники Херсонского и Бердянского отряда предупреждают о возможных неудобствах после пересечения украинских пунктов в сторону АР Крым», - добавили в Госпогранслужбе.

В ведомстве обещают дополнительно сообщить о возобновлении движения автомобилей.