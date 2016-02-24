Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Укравтодора" перед "Ситибанком"

Кабинет министров Украины одобрил реструктуризацию долга государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" перед "Ситибанком" на сумму 41,5 миллиона долларов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"12 февраля мы закончили реструктуризацию долга "Укравтодора" перед "Сбербанком России" и осталась небольшая сумма долга - 41,5 миллиона долларов, которые были в "Ситибанке". Мы договорились уже с "Ситибанком" на тех же условиях - 25% списания номинальной стоимости, продолжение срока погашения до 1 сентября 2019 года и оформление нового долга облигациями внешнего государственного займа вместе с выпуском государственных деривативов. Это соответствует условиям МВФ", - рассказала министр финансов Наталья Яресько, представляя соответствующий проект постановления.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил реструктуризацию долга государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" и конструкторского бюро "Южное" перед "Сбербанком России" на сумму 367,4 миллиона долларов.

До этого Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов "Укравтодора" и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", которые были гарантированы государством.

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Ранее правительство Украины ввело мораторий на выплату долгов государственного холдинга "Укравтодор" и конструкторского бюро "Южное" перед "Сбербанком России" на общую сумму 507 миллионов долларов (до списания), который в случае отсутствия договоренностей о реструктуризации вступал бы в силу с января и с мая 2016 года соответственно.

Общая сумма долговых обязательств "Укравтодора" перед кредиторами на начало 2016 года составила около 43 миллиардов гривень.