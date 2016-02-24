Госслужба по безопасности на транспорте хочет создать "единое окно" для получения разрешительных документов

Государственная служба по безопасности на транспорте планирует создать «единое окно» с помощью которого бизнес сможет получить необходимые разрешения и лицензии на перевозку грузов непосредственно на местах.

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Об этом в эфире «5 канала» сообщил заместитель председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

«Мы хотим сделать единое окно для того чтобы бизнес не приезжал сюда в центральный аппарат, а мог получить документы и на местах, а возможно с помощью каких-то административных услуг. Это может быть и почта, и с помощью регистраторов, и через министерство юстиции - мы сегодня работаем над этими вариантами», – сообщил Ноняк.