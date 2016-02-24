Правительство продлило сроки выдачи лицензий на международные и внутренние перевозки
Правительство продлило сроки выдачи лицензий на международные и внутренние перевозки с 2 до 6 месяцев – это будет, в том числе, антикоррупционное влияние.
О таком в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.
«Правительство продлило сроки выдачи лицензий на международные и внутренние перевозки грузов - этот срок был продлен с 2 до 6 месяцев», – отметил Ноняк.
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«Продление срока выдачи лицензий на внутренние и международные перевозки с 2 до 6 месяцев будет иметь в том числе и антикоррупционное влияние, потому что уменьшаются условия для злоупотреблений чиновников», – подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, Государственная служба по безопасности на транспорте планирует создать «единое окно» с помощью которого бизнес сможет получить необходимые разрешения и лицензии на перевозку грузов непосредственно на местах.