Активисты предупредили, что могут возобновить блокаду российских фур

Об этом сообщили активисты организации "Карпатська січ" в Facebook.

Отмечается, что на общем собрании координаторов региональных блокад был создан всеукраинский центральный штаб транспортной блокады. "Мы даем правительству время на обдумывание и перерассмотрение своего предыдущего решения относительно возобновления транзита и со своей стороны готовы к диалогу", - говорится в сообщении активистов.

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Кроме того, они обратились к украинским перевозчикам и попросили их не выезжать на территорию России.

"Требования, выдвинутые нами в начале транзитной блокады, не изменены, а украинский народ не должен вести бизнес и кормить оккупанта свой счет. Если транзит будет восстановлен - наши действия будут решительными и быстрыми", - предупредили в "Карпатській січі".

ВНИМАНИЕ! ОБРАЩЕНИЕ КООРДИНАТОРОВ ТРАНЗИТНОЙ БЛОКАДЫ Правительство Украины сегодня, 24 февраля, официально заявил о готовности к ... Опубликовано Карпатская Сечь - Националисты Закарпатья24 февраля 2016 г.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины по предложению Министерства инфраструктуры Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, на своей территории с 25 февраля, и поручил Министерству внутренних дел и Нацгвардии Украины обеспечить безопасность движения транзитных потоков.