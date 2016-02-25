В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят сотни автомобилей

В пунктах пропуска на западной границе Украины по состоянию на 8 часов утра 25 февраля в очередях стоит 330 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 8.00 в пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области образовалась очередь из 50 автомобилей. Читайте такжеНа украинско-румынской границе активисты за выходные заблокировали 63 российских фуры Во Львовской области очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Русская" (30 автомобилей), "Угринов" (60 автомобилей), "Грушев" (15 автомобилей), "Шегини" (120 автомобилей). В пункте пропуска "Порубное" (Черновицкая область) очередь из 85 грузовых автомобилей.

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