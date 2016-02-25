Транзит грузовиков между Украиной и РФ возобновлен – Мининфраструктуры

Транзит грузового автомобильного транспорта между Украиной и Российской Федерацией возобновлен с полуночи 25 февраля 2016 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Транзит возобновился", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

Позже стороны начали переговоры по разрешению сложившейся ситуации. Так, 16 февраля Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, возобновить перемещение заблокированных грузовиков по территории обеих стран.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины по предложению Министерства инфраструктуры Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля, и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Между тем, поздно вечером 24 февраля активисты организации «Карпатская сечь» предупредили, что могут вновь начать блокаду транзита российских фур по территории Украины и призвали правительство пересмотреть свое прежнее решение о возобновления транзита, подчеркнув, что со своей стороны готовы к диалогу.

Кроме того, активисты обратились к украинским перевозчикам и попросили их не выезжать на территорию России.