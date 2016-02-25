РФ возобновила пропуск украинского транспорта в оккупированный Крым
Из-за выхода из строя электронной таможенной системы данных россияне не пропускали транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины.
Пропуск транспортных средств на административной границе с оккупированным Россией Крымом полностью возобновлен.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«Российские контрольные службы, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым напротив украинских КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», полностью возобновили пропуск для всех транспортных средств», - говорится в сообщении.
Как напомнили в Госпогранслужбе, 24 февраля, по информации граждан Украины, которые пересекали админграницу из АР Крым, у российских служб, находящихся на полуострове, вышла из строя электронная таможенная система данных. Из-за этого напротив украинских контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» не пропускали транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины.