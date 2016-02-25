Менее месяца остается до украинской премьеры трех новых моделей Chery: Arrizo 3, Arrizo 7 и Tiggo 5!

Всего за полтора десятка лет автопроизводитель смог вплотную приблизиться к компаниям, традиции производства которых насчитывает не одно десятилетие. Сейчас тон в деятельности Chery задают миллиардные инвестиции в оснащение производства, собственные R&D центры по всему миру, инженеры и эксперты, имеющие за плечами опыт работы у законодателей автомобильных мод. Так, к примеру, над дизайном моделей Chery нового поколения, трудился канадец Джеймс Хоуп, работавший до этого в компаниях Ford, Chrysler и General Motors. Поэтому предлагаем, еще до официальной премьеры, короткое знакомство с будущими новичками украинского автомобильного рынка.

Итак, первым представителем бренда Chery, который после "перезагрузки" предлагает абсолютно новый уровень во всех аспектах, станет компактный автомобиль в популярном кузове "седан" - модель Chery Arrizo 3. Новичок сможет предложить покупателям, которые находятся в процессе выбора, хорошую возможность стать владельцем современного, и что важно, доступного автомобиля. Получив стайлинг дизайна экстерьера и интерьера в соответствии с современными тенденциями, новая модель заставит по-новому взглянуть покупателя, как на бренд Chery и непосредственно на модель Arrizo 3.

Следующая новинка, которая также будет презентована в Украине в рамках тройной презентации, модель Chery Arrizo 7. Автомобиль безусловно найдет своего покупателя в Украине, в стране, где традиционно высокой популярностью пользовались и продолжают пользоваться "большие" седаны. Chery Arrizo 7 сможет опровергнуть утверждение о "недоступной роскоши". Разработчики технической части и дизайнеры, отлично справились с задачей: автомобиль выглядит солидно, и при этом сдержанно.

Третьей, но при этом, не менее ожидаемой новинкой станет представитель одного из самых популярных в Украине сегментов – компактный кроссовер Chery Tiggo 5. Модель значительно превосходит предшественников, как по габаритам и технической оснащенности, так и по качеству исполнения и материалам, использованным в отделке салона. Кроссовер Chery Tiggo 5 следует расценивать не как очередное поколение популярного в Украине SUV, а как абсолютно новую, более высокую ступеньку в иерархии модельного ряда Chery. Автопроизводителю удалось создать стильный и отвечающий современным требованиям кроссовер, в котором вряд ли кто-то узнает первое поколение Tiggo.

Что же касается более детальных технических характеристик, вариантов доступных комплектаций, вариантов сочетания силового агрегата и трансмиссий, то придется подождать презентации, которая состоится совсем скоро. На презентации будут даны ответы и на самый главный вопрос – вопрос цены. Но, забегая немного вперед, официальный дистрибьютор автомобилей Chery в Украине сделает все, чтобы цена на новинки была соразмерна, либо же выгодно отличала новичков от "одноклассников" из стран ЕС, Южной Кореи и Китая не уступая в качественных характеристиках.

Рекомендуем следить за нашими новостями, чтобы раньше других получать информацию о новых моделях Chery и регулярно заходить на сайт www.chery.ua

СПРАВКА

ООО "Си Эй Автомотив" является официальным дистрибьютором автомобилей CHERY в Украине. Компания работает на рынке Украины с 2006 года. На сегодняшний день в структуру "Си Эй Автомотив" входит 33 авторизованных точки продаж и 37 сервисных станций, которые расположены на всей территории Украины.

Компания Chery воплощает в жизнь дух "упорного труда и инициативы", поставив перед собой цель - производить надежные, экономичные и экологичные автомобили.