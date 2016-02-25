Россияне из-за сбоя в базе данных снова не пропускают украинские машины в оккупированный Крым

Пропуск транспортных средств на административной границе с оккупированным Россией Крымом снова ограничено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Опять на временно оккупированной территории АР Крым, где находятся российские контрольные службы, напротив украинских КПВВ «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка», вышла из строя электронная система данных. Из-за этого на территорию полуострова не пропускаются транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины», – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что информация поступила от граждан Украины, которые пересекают административную границу с АР Крым.

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления предупреждают граждан о возможных неудобствах после пересечения украинских пунктов в сторону АР Крым.

Как сообщает УНИАН, 24 февраля, по информации граждан Украины, которые пересекали админграницу из АР Крым, в российских служб, что находятся на полуострове, вышла из строя электронная таможенная система данных.

Из-за этого напротив украинских контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» не пропускали транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины.

Сегодня Госпогранслужба сообщила, что пропуск транспортных средств на административной границе с оккупированным Россией Крымом полностью восстановлено.