Автопарк администрации Порошенко за год обошелся в 75 миллионов

Автобаза Государственного управления делами не разглашает, сколько автомобилей принадлежит Администрации президента и ее структурным подразделениям и сколько средств было потрачено на обслуживание автопарка.

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Однако обеспечение автобазы ГУД в 2013 году обошлось, по официальным данным, в 59 426,6 тыс. грн; в 2014 – 50 213, 2 тыс. грн, а в 2015 – 74 772,7 тыс. грн. Об этом говорится в ответе на запрос пользователя сайта "Доступ к правде".

На просьбу предоставить список автомобилей (модель, год, цена покупки) автопарка Администрации президента, "Автобаза ГУД" отметила, что эта информация не разглашается.

В свою очередь Верховный суд Украины в прошлом году потратил на автопарк 4 742 500 грн за год. Такие данные предоставило ГП "Автобаза Верховного суда Украины".

Также в письме указано, что на оперативном обслуживании ГП "Автобаза ВСУ" находится 69 автомобилей.

При этом в 2014 году до оперативного управления автобазы было передано 108 автомобилей.

"Доступ к правде" направил уточняющий запрос в Верховный суд Украины, чтобы выяснить, что произошло с 39 единицами автомобильного транспорта. Расходы на автомобили ВСУ в 2014 году составили 3 385 400 грн.