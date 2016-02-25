Пивоварский надеется уговорить активистов не блокировать российские фуры

Министерство инфраструктуры проведет переговоры с активистами с целью недопущения повторной блокировки российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Мне говорили о том, что есть заявление активистов (о намерении возобновить блокаду - УНИАН), мы будем продолжать объяснять населению о том, что такое транзит", - сказал Пивоварский.

Министр подчеркнул важность недопущения блокировки транзитных потоков через территорию Украины, поскольку любые ограничения могут привести к переориентации грузопотоков в обход Украины.

"Если мы их ограничим, то перевозчики пойдут через другие пути, в частности, через Беларусь и южные страны", - сказал Пивоварский.

Он подчеркнул, что зачастую грузовики с российской регистрацией принадлежат не российской компании, а транснациональной с активами в ряде стран, в том числе в России.

"Когда едет фура с российской регистрацией, то водитель скорее всего не россиянин, а украинец. Груз скорее всего не российского происхождения, а из Центральной Азии и едет в Европу, и вероятнее всего авто не принадлежит российской компании, а принадлежит транснациональной компании, работающей в РФ, в Украине и других странах Европы и Азии", - сказал Пивоварский, добавив, что в Украине десятки тысяч людей задействованы в транзитных перевозках.

"Конечно мы с ними (активистами блокады - УНИАН) будем общаться. Иначе транзит заберут другие страны, но когда после блокирования транзита через два-три месяца умрет какой-то мини отель где-то в Житомирской области из-за того, что туда не приедут водители, - что мы будем делать?", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля, и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

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Между тем, поздно вечером 24 февраля активисты организации "Карпатская сечь" предупредили, что могут вновь начать блокаду транзита российских фур по территории Украины и призвали правительство пересмотреть свое прежнее решение о возобновления транзита, подчеркнув, что со своей стороны готовы к диалогу. Кроме того, активисты обратились к украинским перевозчикам и попросили их не выезжать на территорию России.