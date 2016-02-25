Россияне возобновили пропуск украинских автомобилей в оккупированный Крым
Российские контрольные службы на временно оккупированной территории АР Крым полностью восстановили пропуск для всех транспортных средств.
Российские контрольные службы, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым напротив украинских КПВВ "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" полностью восстановили пропуск для всех транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня по информации от граждан, которые пересекали адмінмежу из АР Крым, в российских служб, что находятся на полуострове, выходила из строя электронная система данных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за этого напротив украинских контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" и "Чаплинка" не пропускались транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины".
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Как сообщал УНИАН, 24 февраля, по информации граждан Украины, которые пересекали админграницу из АР Крым, в российских служб, что находятся на полуострове, вышла из строя электронная таможенная система данных.
Из-за этого напротив украинских контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" не пропускали транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины.
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Сегодня Госпогранслужба сообщила, что пропуск транспортных средств на административной границе с оккупированным Россией Крымом полностью восстановлено.