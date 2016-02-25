Россияне возобновили пропуск украинских автомобилей в оккупированный Крым

Российские контрольные службы, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым напротив украинских КПВВ "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" полностью восстановили пропуск для всех транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня по информации от граждан, которые пересекали адмінмежу из АР Крым, в российских служб, что находятся на полуострове, выходила из строя электронная система данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого напротив украинских контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" и "Чаплинка" не пропускались транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины".

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля, по информации граждан Украины, которые пересекали админграницу из АР Крым, в российских служб, что находятся на полуострове, вышла из строя электронная таможенная система данных.

Из-за этого напротив украинских контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" не пропускали транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины.

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Сегодня Госпогранслужба сообщила, что пропуск транспортных средств на административной границе с оккупированным Россией Крымом полностью восстановлено.