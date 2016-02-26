Мининфраструктуры договорилось с активистами о прекращении блокирования российских фур

Министерство инфраструктуры договорилось с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину.

Об этом в эфире канала "112" сообщил руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль.

"Активисты после наших объяснений это поняли, и мы видим, что есть понимание, транзит они блокировать не будут. Мы продолжаем дискуссии по вопросу двусторонних перевозок между Украиной и Россией", - сказал он.

Хмиль также отметил, что Украина не имеет права блокировать международные транзитные грузоперевозки по своей территории.

"Транзит, в отличие от двусторонних перевозок, не является прерогативой Украины, чтобы его блокировать. Это международная система торговли. И страны в мире договорились, что транзит будет свободным", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

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На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Между тем, поздно вечером 24 февраля активисты организации "Карпатская сечь" предупредили, что могут вновь начать блокаду транзита российских фур по территории Украины и призвали правительство пересмотреть свое прежнее решение о возобновления транзита, подчеркнув, что со своей стороны готовы к диалогу. Кроме того, активисты обратились к украинским перевозчикам и попросили их не выезжать на территорию России.