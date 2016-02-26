"Свобода" возобновляет блокирование российских фур – Тягнибок

Всеукраинское объединение "Свобода" восстанавливает общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей по территории Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"26 февраля 2016 года ВО "Свобода" восстанавливает общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей по территории Украины в связи с предательской, капитулянтской позицией правительства Яценюка и министра транспорта Пивоварского. "Свобода" требует от правительства Яценюка безотлагательно запретить транзит российских фур украинской территорией и отменить предательское по своему содержанию решение о возобновлении с 25 февраля российского транзита", - написал он.

Тягнибок также призвал общественные организации и всех неравнодушных присоединиться к акции по блокированию российских фур.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальных мер и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

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На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, на своей территории с 25 февраля, и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.