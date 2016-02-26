"Свобода" возобновляет блокирование российских фур – Тягнибок

11:21, 26 февраля 2016
Транспорт/Связь
11270

Лидер "Свободы" также призвал общественные организации и всех неравнодушных присоединиться к акции по блокированию российских фур.

Фото УНИАН

Всеукраинское объединение "Свобода" восстанавливает общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей по территории Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"26 февраля 2016 года ВО "Свобода" восстанавливает общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей по территории Украины в связи с предательской, капитулянтской позицией правительства Яценюка и министра транспорта Пивоварского. "Свобода" требует от правительства Яценюка безотлагательно запретить транзит российских фур украинской территорией и отменить предательское по своему содержанию решение о возобновлении с 25 февраля российского транзита", - написал он.

Тягнибок также призвал общественные организации и всех неравнодушных присоединиться к акции по блокированию российских фур.

Читайте такжеТранзит грузовиков между Украиной и РФ возобновлен – Мининфраструктуры

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальных мер и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

Читайте такжеМининфраструктуры договорилось с активистами о прекращении блокирования российских фур

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, на своей территории с 25 февраля, и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

26 февраля 2016 года ВО «Свобода» восстанавливает общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобиле...

Опубликовано Олегом Тягнибоком26 февраля 2016 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter