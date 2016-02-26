Пивоварский прокомментировал возобновление блокады российских фур

13:34, 26 февраля 2016
Транспорт/Связь
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Глава Мининфраструктуры угрожает негативной реакцией Европы на возобновление блокады.

Фото УНИАН

Возобновление активистами блокирования движения российского грузового транспорта вызовет негативную реакцию со стороны европейских партнеров Украины и будет означать, что мы не можем гарантировать безопасность перевозки транзитных грузов через свою территорию.

Об этом в пятницу сказал журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Я не видел этих заявлений, но я могу сказать, какой будет реакция наших европейских партнеров. Я с ними общаюсь - она будет негативная", - прокомментировал министр озвученные сегодня утром заявления о возобновлении блокирования российских фур.

Министр в очередной раз подчеркнул важность недопущения блокировки транзитных потоков через территорию Украины, поскольку любые ограничения могут привести к переориентации грузопотоков в обход Украины.

"Транзит не имеет границ, но транзит может идти другим путем... Это означает, что другой коридор появится, но для наших партнеров это создаст дополнительные расходы и проблемы. А это означает, что Украина будет нарушать свои международные договоренности", - сказал Пивоварский, добавив, что зачастую грузовики с российской регистрацией принадлежат не российской компании, а транснациональной с активами в ряде стран, в том числе в России.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

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Между тем, вечером 24 февраля активисты организации "Карпатская сечь" предупредили, что могут вновь начать блокаду транзита российских фур по территории Украины и призвали правительство пересмотреть свое прежнее решение о возобновления транзита, подчеркнув, что со своей стороны готовы к диалогу. Кроме того, активисты обратились к украинским перевозчикам и попросили их не выезжать на территорию России.

Сегодня утром, 26 февраля, руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль сообщил, что Мининфраструктуры удалось договориться с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину.

Позже лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "Свобода" возобновляет общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей.

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