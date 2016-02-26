"Шелковый путь" из Украины в Китай запустим в марте - Завгородний

Транскаспийский транспортный коридор из Европы в Китай начнет полноценно работать в начале весны.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил и.о. главы ПАО "Укрзализныця" Александр Завгородний.

"Как такового старта еще не было. Был тестовый поезд, чтобы оценить ситуацию – где и какие существуют проблемы или ограничения. Запуск движения поездов мы планируем в марте. Когда "Шелковый путь" заработает, мы сможем доставлять груз из Китая до границы с Польшей за 11 суток. Практически тоже время состав тратит на движение через Россию", - отметил Александр Завгородний.

По его словам, для снижения цены перевозок "Укрзализныця" намерена запустить по маршруту два собственных парома.

"Это позволит заметно удешевить перевозку грузов по "Шелковому пути", сделав маршрут более привлекательным и конкурентоспособным. Наши коллеги из Польши и Германии неоднократно заявляли, что они заинтересованы в создании этого транспортного коридора. И сегодня мы с ними работаем над формированием единой политики, чтобы создать единый тариф", - подчеркнул глава УЗ.

Он пояснил, что для Украины этот маршрут имеет стратегическое значение с точки зрения национальной безопасности.

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"Мы еще в прошлом году предвидели риск транспортной блокады со стороны России. И заранее "подстелили соломки", активизировав переговоры по созданию коридора. Если бы этот процесс не был запущен "Укрзализныцей", нам бы сейчас пришлось начинать все с нуля. Созданию "Шелкового пути" я в свое время посвятил много времени и сил: как видим, они принесли результат", - отметил Александр Завгородний.

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Напомним, Транскаспийский транспортный коридор в Китай проходит по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Он пересекает Черное и Каспийское моря. Первый экспериментальный состав из Украины был запущен 15 января.