Активисты Закарпатья отказались от блокады транзита российских фур

Об этом сообщает закарпатский информационный портал uzhgorod.in со ссылкой на координаторов всеукраинской блокады российских грузов Тараса Деяка и Николая Марчишака.

"Они объявили: прекращают активные действия по блокированию транзита грузовиков РФ, однако пристальное внимание будут уделять теме существования российского бизнеса в Украине", - сказано в сообщении.

В частности, поскольку Польша возобновила транзитный договор с Россией, перевозчики РФ будут пользоваться путем через польскую территорию как наиболее для себя выгодным.

"По заключению наших аналитиков, учитывая восстановление Польшей транзитного договора с РФ, взаимное украинско-российское транзитное блокирование будет иметь для украинской стороны худшие экономические последствия", - цитируется в сообщении Марчишак.

Согласно заявлению активистов, транзитная блокада началась как исключительно общественная инициатива начального этапа противодействия бизнесу оккупанта в Украине.

По данным российских экспертов, которые приводятся в сообщении, в результате транзитной блокады российский бюджет потерял десятки миллионов евро, годовые убытки могли составить около 34 млрд евро.

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"Однако экономический вред России не сравняется с уровнем вреда политического, ведь, по словам одного из российских экспертов, блокада стала прямой "пощечиной Путину", - цитируются в сообщении активисты.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что тысячи украинцев работают в сфере международных грузовых перевозок. В частности, по официальным данным, 40% всех перевозчиков, занимающихся международными перевозками в Украине, - это жители Закарпатья.

"Активных действий по препятствию транзита мы осуществлять не будем, поскольку присутствие российских грузовиков на территории Украины является крайне скудным, зато сотни украинских перевозчиков до сих пор курсируют по территории РФ. Однако это не означает, что мы оставляем российский бизнес в покое...Наши дальнейшие шаги направлены на конечную цель - запрет на государственном уровне функционирования российского бизнеса на территории украинского государства", - заявили участники блокады, призвав власти занять твердую позицию по определению статуса и деятельности оккупанта в Украине.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Между тем, вечером 24 февраля активисты организации «Карпатская Сич» предупредили, что могут вновь начать блокаду транзита российских фур по территории Украины, и призвали правительство пересмотреть свое прежнее решение о возобновлении транзита, подчеркнув, что со своей стороны готовы к диалогу. Кроме того, активисты обратились к украинским перевозчикам и попросили их не выезжать на территорию России.

Сегодня утром, 26 февраля, руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль сообщил, что Мининфраструктуры удалось договориться с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину.

Позже лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что «Свобода» возобновляет общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей.