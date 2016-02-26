Нацполиция определила транзитные маршруты для российских фур (карта)

Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации.

Соответствующая карта опубликована на сайте Нацполиции.

Маршруты предусматривают движение из/в саму Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.

Предусмотрены также четыре маршрута через Беларусь, четыре – через Польшу, четыре – через Молдову, два – через Румынию, и по одному через Словакию и Венгрию.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 24 февраля Кабинет министров разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Между тем, вечером 24 февраля активисты организации «Карпатская Сич» предупредили, что могут вновь начать блокаду транзита российских фур по территории Украины, и призвали правительство пересмотреть свое прежнее решение о возобновлении транзита, подчеркнув, что со своей стороны готовы к диалогу. Кроме того, активисты обратились к украинским перевозчикам и попросили их не выезжать на территорию России.

Сегодня утром, 26 февраля, руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль сообщил, что Мининфраструктуры удалось договориться с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину.

Позже лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что «Свобода» возобновляет общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей.

В то же время активисты Закарпатья заявили об отказе от дальнейшей блокировки перемещения российского грузового транспорта через украинскую территорию.