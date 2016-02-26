Антимонопольный комитет решил проверить рынок парковок и стоянок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет исследование состояния рынка парковок и стоянок в Украине.

Согласно сообщению АМКУ, в ходе исследования будет рассмотрена деятельность предприятий данной сферы, выделенные местными властями места для парковок, оборудование и содержание площадок для платных парковок, в том числе в местах массового скопления людей - аэропортах, железнодорожных и автовокзалов.

"Целью проведения данного исследования является определение состояния конкурентной среды на рынках, их оценка, выявление и определение имеющихся на рынках проблем, препятствующих развитию конкуренции, обеспечение контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции и, в случае необходимости, подготовка по результатам исследования предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции.", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАМКУ оштрафовал крупного производителя на 790 тысяч гривень за подделку масла

Как сообщал УНИАН, по данным руководства "Киевтранспарксервиса", из-за незаконных парковок, которые действуют на самовольно занятых предпринимателями земельных участках, бюджет Киева ежегодно теряет более 25 млн грн.