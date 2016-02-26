Польша может присоединиться к развитию нового Шелкового пути в обход России

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были достигнуты 26 февраля в ходе встречи заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Оксаны Рейтер и заместителя министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмита.

"По результатам переговоров участники договорились провести через две недели заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам транспорта, во время которого обсудят сотрудничество в сфере железнодорожного и водного транспорта, участие Польши в развитии нового Шелкового пути как альтернативного маршрута доставки товаров в страны Азии, а также вопросы строительства автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи со вступлением в силу с 1 января 2016 зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, обрел актуальность вопрос либерализации транзитных перевозок между Украиной и Республикой Польша.

Как сообщал УНИАН, в средине февраля Украина и Польша в ответ на введение в одностороннем порядке Российской Федерацией ограничений на транзит грузового автотранспорта по своей территории ввели зеркальные меры в отношении российских фур. На данный момент стороны временно возобновили грузовой транзит по своих территориях.

Кроме того, 15 января из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России был запущен первый грузовой поезд. Обходной маршрут был разработан в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Также Министерство иностранных дел Украины инициировало создание рабочей группы по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по новому альтернативному маршруту Великого Шелкового пути. Позже премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Литва и Украина уже подписали меморандум о присоединении проекта "Викинг" к этому маршруту.