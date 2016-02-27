Украина обеспечивает беспрепятственный транзит российских фур, но в двух местах продолжаются акции протеста - Мининфраструктуры

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины, сообщив, что акции активистов проходят в двух точках на территории государства, носят мирный характер и не блокируют движение транспортных средств.

По данным министерства, акции протеста проходят возле контрольного пункта пропуска «Доманово» в Волынской области на границе с Республикой Беларусь и в районе кольцевой дороги города Стрый.

«В обеих точках акции носят мирный характер в рамках действующего законодательства и не блокируют движение транспортных средств, поскольку такие действия могут расцениваться как уголовные правонарушения. Эта информация подтверждается сообщениями Национальной полиции и Службы безопасности Украины, которые выезжали на место», - говорится в сообщении.

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Министерство инфраструктуры призывает перевозчиков, остановивших свои транспортные средства, опасаясь блокады, продолжать движение.

«Это можно сделать, изменив маршрут для объезда указанных точек, или заказывать сопровождение специализированными автомобилями Национальной полиции на пунктах пропуска государственной границы. Для этого при пересечении пункта пропуска нужно обратиться к таможенникам или пограничникам, которые предоставляют информацию и помогают заказать сопровождение Национальной полиции Украины», - отметили в министерстве.

При этом в Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита грузовиков.

«Оперативный штаб полностью контролирует ситуацию и готов дать разъяснения и оказать поддержку в вопросах транзита по территории Украины», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Вчера, 26 февраля, активисты, которые блокировали российские фуры в Закарпатье, заявили об окончании акции.

Вместе с тем 26 февраля ВО «Свобода» объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.

Сегодня, 27 февраля, в пресс-службе Черновицкой облорганизации «ВО «Свобода» заявили, что активисты партии заблокировали проезд грузовиков с российскими номерами на двух пунктах пропуска через границу: «Порубное» (украинско-румынская граница) и «Мамалыга» (украинско-молдавская граница). По данным пресс-службы партии, вблизи "Порубного" находится 14 российских автомобилей.