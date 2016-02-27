На Львовщине активисты "Свободы" возобновили блокирование проезда российских грузовиков

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».

Как заявил депутат Стрыйского городского совета от ВО "Свобода", боец добровольческого батальона "Сич" Владимир Лоиш, с 6.30 активисты-«свободовцы» на блокпосту на улице Галицкой при въезде в райцентр Стрый остановили 30 российских грузовиков.

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Некоторые фуры разворачиваются и едут в обратном направлении, 15 грузовиков остановились и ждут на стоянке "612 км" (международная трасса «Киев-Чоп», село Добряны на подъезде к городу Стрый).

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили, что представители ВО «Свобода» сегодня утром блокируют проезд российских грузовых автомобилей на участке международной трассы возле Стрыя.

По данным правоохранителей, участники акции беспрепятственно пропускают все остальные легковые и грузовые авто. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Вчера, 26 февраля, активисты, которые блокировали российские фуры в Закарпатье, заявили об окончании акции.

Вместе с тем 26 февраля ВО «Свобода» объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.

Сегодня, 27 февраля, в пресс-службе Черновицкой облорганизации «ВО «Свобода» заявили, что активисты партии заблокировали проезд грузовиков с российскими номерами на двух пунктах пропуска через границу: «Порубное» (украинско-румынская граница) и «Мамалыга» (украинско-молдавская граница). По данным пресс-службы партии, вблизи "Порубного" находится 14 российских автомобилей.

В то же время сегодня в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что сегодня акции активистов происходят возле КПП «Доманово» в Волынской области на границе с Беларусью и в районе кольцевой дороги города Стрый.

Как уверили в Мининфраструктуры, участники акций не блокируют движение транспортных средств, а Украина продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита автотранспорта.