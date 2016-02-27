Россия собралась запустить железную дорогу в обход Украины уже в следующем году

Об этом заявил в субботу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам заседания штаба строительства железнодорожной ветки, сообщает ТАСС.

"Итоги прошлого года и первой половины первого квартала этого года говорят об одном: мы идем с опережением всех графиков. Дорогу, которая строится в обход Украины, планируется сдать в постоянную эксплуатацию в третьем квартале 2017 года", - сказал замглавы Минобороны РФ.

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"Речь идет обо всех 122,5 км железной дороги", - уточнил он.

Булгаков сообщил, что примерно 20 апреля железнодорожные войска приступят к укладке рельсо-шпальной решетки от станции примыкания Журавка в направлении станции Баченково. "Будут уложены первые 500 метров решетки", - уточнил замминистра.

По его словам, по мере готовности земляного полотна железнодорожные войска РФ приступят к укладке рельсо-шпальной решетке на всем протяжении дороги.