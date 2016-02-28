Активисты начали блокаду российских грузовиков на трассе Киев-Москва в районе Батурина

Об этом сообщает пресс-служба Сумской облорганизации ВО "Свобода". Активисты развернули блокпост на трассе и обустроили быт. Они планируют организовать круглосуточную работу блокпоста, чтобы блокировать передвижение российских грузовиков по территории Украины.

Читайте такжеНа Львовщине активисты "Свободы" возобновили блокирование проезда российских грузовиков"Эта блокада - вынужденный шаг, ведь украинское правительство во главе с Арсением Яценюком продолжает вести бизнес со страной-агрессором. Более того, последнее решение правительства о сопровождение полицией и Нацгвардией российских грузовиков по территории Украины является прямым фактом сдачи интересов Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь Кабинет министров 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

26 февраля активисты, которые блокировали российские фуры в Закарпатье, заявили об окончании акции.

Вместе с тем 26 февраля ВО "Свобода" объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.

27 февраля в пресс-службе Черновицкой облорганизации «ВО «Свобода» заявили, что активисты партии заблокировали проезд грузовиков с российскими номерами на двух пунктах пропуска через границу: «Порубное» (украинско-румынская граница) и «Мамалыга» (украинско-молдавскую границу). Также 27 февраля активисты «Свободы» возобновили блокирование проезда российских грузовых автомобилей во Львовской области. Сегодня к блокаде присоединились в Житомирской.

В то же время 27 февраля в Министерстве инфраструктуры сообщили, что акции активистов проходят возле КПП «Доманово» в Волынской области на границе с Беларусью и в районе кольцевой дороги города Стрый.

Как заверили в Мининфраструктуры, участники акций не блокируют движение транспортных средств, а Украина продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита автотранспорта.