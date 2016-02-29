Пивоварский: блокирование российских фур может привести к искам против Украины в ВТО

Об этом он заявил 28 февраля в эфире одного из телеканалов, передает Украинская правда.

"Автомобили с российской регистрацией, которые с 25 февраля заходили на территорию Украины с ЕС, Беларуси или России - все или выехали за пределы Украины, или сейчас отдыхают и продолжат движение завтра", - заявил он.

По словам министра, в настоящее время никакой "блокады" нет, "есть высказывание позиции общественных активистов от партии "Свобода".

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Также Пивоварский сообщил, что украинских грузовиков, которые едут транзитом по территории РФ, в 7 раз больше, чем российских грузовиков, следующих транзитом через Украину.

При этом министр подчеркнул, что блокирование транзита грузовиков с российской регистрацией может иметь следствием иски против Украины во Всемирную торговую организацию.

"Наши европейские партнеры в случае, если будет блокирование транзита, могут подать иски в ВТО против Украины", - отметил Пивоварский и добавил, что по международным правилам, блокирование транзита запрещено, "транзит не имеет границ".

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

26 февраля активисты, которые блокировали российские фуры в Закарпатье, заявили об окончании акции.

Вместе с тем 26 февраля ВО «Свобода» объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.

27 февраля в пресс-службе Черновицкой облорганизации «ВО «Свобода» заявили, что активисты партии заблокировали проезд грузовиков с российскими номерами на двух пунктах пропуска через границу: «Порубное» (украинско-румынская граница) и «Мамалыга» (украинско-молдавская граница). Также 27 февраля активисты «Свободы» возобновили блокирование проезда российских грузовых автомобилей на Львовщине. Сегодня к блокаде присоединились на Житомирщине.

Одновременно 27 февраля в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что акции активистов происходят возле КПП «Доманово» в Волынской области на границе с Беларусью и в районе кольцевой дороги города Стрый.

Как заверили в Мининфраструктуры, участники акций не блокируют движение транспортных средств, а Украина продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита автотранспорта.