В Мининфраструктуры оценили потери от блокады российских фур

Общие потери Украины от блокирования движения российского грузового транспорта составят 115 миллиардов гривень.

Об этом сообщил глава департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Роман Хмиль на своей странице в Facebook.

"Транзит автомобилей через РФ - 4 миллиарда транспортных доходов, плюс 50 миллиардов - стоимость наших товаров, перевозимых в страны Азии. Двусторонние перевозки в РФ: 2 миллиарда гривень плюс товарооборот. Транзит железнодорожный - 9 миллиардов плюс товарооборот. Грубая оценка потерь - 15 миллиардов гривень транспортных доходов плюс минимум 100 миллиардов гривень от продажи наших товаров на экспорт, - написал Хмиль. - Боюсь, что на самом деле значительно больше, страшно считать".

Он также отметил, что согласно международным соглашением Украина не имеет права блокировать международные транзитные грузоперевозки по своей территории.

"Транзит по международным соглашениям должен быть свободным и непрерывным, страны не имеют права его ограничивать вообще. Иначе следуют санкции. И очень жесткие .... Затем нас выгонят из ВТО и лишат поддержки ЕС и США. Как только мы перестаем вести себя цивилизованно, мы превращаемся в глазах наших партнеров в Сомали, со всеми негативными последствиями", - отметил Хмиль.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

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На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

26 февраля руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль сообщил, что Мининфраструктуры удалось договориться с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину. Позже лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "Свобода" возобновляет общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей.

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По данным Мининфраструктуры, на данный момент протесты активистов не препятствуют движению российского транспорта.