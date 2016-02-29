На Львовщине активисты "Свободы" заявили о продолжении блокады российских фур
Во львовской "Свободе" сообщили, что сегодня, 29 февраля, акция по блокированию будет продолжаться.
Во Львовской области представители ВО "Свобода" третьи сутки продолжают акцию по блокированию проезда грузовиков с номерами российской регистрации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО "Свобода", на блокпосту в селе Гамалеевка, который находится на въезде во Львов, вечером 28 февраля "свободовцы" жовковской и львовской партийных организаций остановили 13 российских фур.
Как сообщил председатель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук, активисты продержали фуры на блокпосту в течение трех часов. За это время к ним приехали неизвестные лица, которые угрожали участникам акции.
"К вечеру к активистам приехали неизвестные люди уголовной внешности, которые русской нецензурной бранью и угрозами пытались пропустить остановленные автомобили. В это время водители несколько раз пытались таранить живую цепь свободовцев своими фурами, за чем молча следили полицейские из сопровождения", - написал Мельничук на своей странице в Facebook.
Во львовской "Свободе" сообщили, что сегодня, 29 февраля, акция по блокированию будет продолжаться.
В пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщили УНИАН, что сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с участниками блокирования, поскольку "есть решение правительства о возобновлении с 25 февраля транзита российских грузовиков по территории Украины".
В ведомстве также отметили, что полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения в местах блокирования, на данное время публичных нарушений общественного порядка не зафиксировано.
Информацию о возможных угрозах активистам неизвестными лицами в пресс-службе пока не комментируют.
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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.
В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.
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На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.
Вместе с тем, 26 февраля ВО "Свобода" объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.