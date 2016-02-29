Российские фуры передвигаются по территории Украины без препятствий - Мининфраструктуры

По состоянию на утро 29 февраля транзитное движения российского грузового транспорта по территории Украины осуществляется без препятствий, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Все грузовики, которые въехали в нашу страну в последние дни, или уже выехали за границу, или движутся по нашей территории без помех, - говорится в сообщении. - В свою очередь украинские перевозчики сообщают, что транзитные автомобили с украинской регистрацией свободно передвигается по территории РФ".

В министерстве также отметили, что акции протеста, которые продолжаются в нескольких областях Украины, носят мирный характер в рамках действующего законодательства и не блокируют движение транспортных средств, поскольку такие действия могут расцениваться как уголовное преступление.

"Эта информация подтверждается сообщениями Национальной полиции и Службы безопасности Украины, которые выезжали на место", - добавили в Мининфраструктуры.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

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26 февраля руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль сообщил, что Мининфраструктуры удалось договориться с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину. Позже лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "Свобода" возобновляет общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей.

По данным Хмиля, общие потери Украины от блокирования движения российского грузового транспорта могут составить около 115 миллиардов гривень.