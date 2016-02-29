Насиров: потерь для бюджета из-за блокирования транзита российских фур не будет

Государственная фискальная служба Украины не видит рисков сокращения поступлений средств в государственный бюджет из-за блокирования движения российского грузового транспорта по территории Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава ГФС роман Насиров.

"Относительно недопоступления средств. При транзите не возникает никаких платежей. Это просто транзит через территорию Украины, поэтому риска никакого нет. Это вопрос конкурентоспособности Украины. Поскольку, если мы не позволяем транзит через себя, точно также нам не позволяют транзит и другие страны. А мы сегодня, как никогда, зависим от экспорта. Поскольку спрос на нашем рынке очень ограничен, и нам, как никогда, нужно экспортировать, особенно в страны Азии, в страны Европы", - сказал Насиров.

Как сообщал УНИАН, по оценкам главы департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Романа Хмиля, общие потери Украины от блокирования движения российского грузового транспорта составят 115 млрд грн.

11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

26 февраля руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль сообщил, что Мининфраструктуры удалось договориться с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который направляется транзитом через Украину. Позже лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что «Свобода» возобновляет общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей.

По данным Мининфраструктуры, на данный момент протесты активистов не препятствуют движению российского транспорта.