Транзит украинских фур по РФ в 5,5 раз больше, чем российских через Украину – Мининфраструктуры

Транзит украинских грузовиков по территории Российской Федерации в 5,5 раз превышает транзит фур с российской регистрацией через Украину.

Соответствующие данные содержатся в статистике, опубликованной Министерством инфраструктуры.

"За последние три дня с момента восстановления обычного режима транзита, фуры с украинской регистрацией пересекали границу в направлении РФ или оттуда в 5,5 раз больше, чем грузовики российской регистрации", - сообщили представители министерства.

По данным Мининфраструктуры, в период с 26 по 28 февраля через границу Украины в направлении РФ выехали 1129 грузовиков украинской регистрации, вернулись - 691. За это же время на территорию Украины въехали всего 211 транзитных фур, зарегистрированных в РФ, и выехали - 119.

"Статистика свидетельствует о том, что объемы украинского транзита по территории России в разы больше. Именно поэтому Украина, отечественный бизнес и перевозчики заинтересованы во взаимном беспрепятственном транзите по территории обеих стран", - отметили в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации.

Позже, после проведения двусторонних переговоров, с 25 февраля Украина и Россия разблокировали движения транзитных грузоперевозок по своим территориям. Тем не менее, активисты заявили, чтопродолжат блокирование движения российских фур, несмотря на эти договоренности. В частности, об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

По данным Мининфраструктуры, по состоянию на утро 29 февраля транзитное движения российского грузового транспорта по территории Украины осуществляется без препятствий.