В Верховном суде рассказали о судьбе 39 автомобилей, находящихся на балансе ведомства

Об этом заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк журналистам на брифинге в Киеве.

«39 автомобилей никуда не пропали. 25 автомобилей были переданы по согласию Кабмина, Фонду госимущества Украины, Министерства экономического развития, 14 распределены между апелляционными судами», - сказал Романюк.

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По его словам, еще несколько транспортных средств, в том числе и бронированный «Мерседес», которым пользуется председатель суда, были переданы председателю Государственной охраны для нужд проведения антитеррористической операции.

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«Среди этих 14 автомобилей, обращаю ваше внимание, есть «Мерседес-S600», который был закреплен за председателем ВСУ. Мы его тоже передали для проведения антитеррористической операции», - отметил Романюк.