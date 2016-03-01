Украинская полиция предлагает платное сопровождение российских фур

Об этом сообщили в пресс-службе российской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

"Есть возможность заказать сопровождение транспортных средств российских перевозчиков на территории Украины силами Дорожно-патрульной службы МВД Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что стоимость сопровождения одного транспортного средства по территории Украины от пункта въезда до пункта выезда независимо от количества областей, по которым проходит маршрут, составляет 1170 гривень.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что курсирующий через территорию Украины транзитный грузовой транспорт может заказать сопровождение специализированными автомобилями Национальной полиции на пунктах пропуска государственной границы, обратившись к таможенникам или пограничникам.

Читайте такжеТранзит украинских фур по РФ в 5,5 раз больше, чем российских через Украину – МининфраструктурыКак сообщал УНИАН, Украина в рамках преодоления последствий транзитного эмбарго России в отношении украинского экспорта в третьи страны, введенного с 4 января текущего года, организовала специальный конвой для украинских автомобилей для прохождения по территории России. В Минэкономразвития отметили, что стоимость конвоя составила 350 долл. за одну машину.

Напомним, ранее национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предусматривают движение из/в саму Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.

Предусмотрены также четыре маршрута через Беларусь, четыре – через Польшу, четыре – через Молдову, два – через Румынию, и по одному через Словакию и Венгрию.