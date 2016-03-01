Водители российских фур заказывают платное сопровождение добровольно - полиция

Платное сопровождение транспортных средств по территории Украины Национальная полиция оказывает исключительно на добровольной основе. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

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"Предоставляем услуги исключительно на добровольной основе", - отметил он.

По словам представителя полиции, оформить подобную заявку может кто-кгодно на 17 пунктах пропуска на границе.

В то же время Тракало не смог уточнить стоимость услуги, указав, что тариф формируется в зависимости от нескольких параметров, в частности от километража.

"26 числа таких заявок сопровождение поступило 19. Эти автомобили сопровождались подразделениями обеспечения безопасности дорожного движения. Это все были российские фуры", - сообщил Тракало.

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Он отметил, что в случае блокировки правоохранители уполномочены вступать в переговоры с с людьми, блокирующими проезд: "Если такая фура будет иметь заключенный договор об оказании услуги сопровождения, правоохранители будут общаться с блокировщиками... Пытаться как-то разрешить конфликт, достичь консенсуса".

Добавим, что сегодня утром в пресс-службе российской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков заявили, что МВД Украины предлагает российским перевозчикам платный сопровождение грузовых машин через территорию Украины стоимость.ю 1170 грн, которое будет осуществляться силами Дорожно-патрульной службы министерства.